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السجن 10 سنوات لمتهم بخطف طفل والتعدي عليه داخل المقابر بالقليوبية

06:58 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

محكمة جنايات بنها

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن 10 سنوات لعاطل متهم بخطف طفل واقتياده داخل المقابر والتعدي عليه، في نطاق مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "محمد ا. س"، عاطل، يبلغ من العمر 32 سنة، في القضية رقم 7521 لسنة 2024 جنايات طفل طوخ، والمقيدة برقم 235 لسنة 2024 كلي شمال بنها. واتهمته بخطف المجني عليه "ي. أ. ص"، الذي لم يبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة، حيث جذبه عنوة من يده واقتاده إلى داخل المقابر، معزلاً إياه عن ذويه.

وأشار أمر الإحالة إلى أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهي تعدي المتهم على المجني عليه بالقوة بعد خطفه، وذلك على النحو الذي كشفته التحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم عرّض أمن وأخلاق الطفل المجني عليه للخطر، وارتكب الجرائم المسندة إليه، مما يهدد سلامة التنشئة الواجب توفيرها له، وفقًا للتفاصيل الواردة في التحقيقات.

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