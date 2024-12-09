رفضت معاشرته وطالبته بالعمل.. الإعدام لقاتل زوجته في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أصدرت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية حكمًا نهائيًا بالإعدام شنقًا على نجار مسلح، بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية، لإدانته بقتل زوجته إثر خلافات زوجية بسبب مطالبتها له بالبحث عن عمل.

بدأت القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة "هـ.ع.ال"، ربة منزل، مقتولة داخل شقتها بمنطقة الرمل ثانٍ. أظهرت التحريات أن الزوج "ع.أ.أ" وراء الجريمة، بسبب خلافات متكررة تتعلق بضيق الحال وامتناع المجني عليها عن معاشرته نتيجة ذلك.

في يوم الواقعة، نشبت مشادة كلامية بين الزوجين بعد عودة المجني عليها من توصيل طفلتها إلى الحضانة. تطورت المشادة إلى اعتداء عنيف من الزوج، حيث طعنها في رقبتها بسكين، واستمر بالاعتداء باستخدام أداة حديدية، مسببًا وفاتها.

شهادات الجيران وشقيقتي الضحية أكدت وجود خلافات مستمرة بين الزوجين. وأفادت الشقيقتان بأن الضحية طلبت منهما القصاص إذا تعرضت للقتل على يد زوجها.

ألقت الشرطة القبض على الجاني، وبإحالته إلى النيابة ومن ثم المحكمة، صدر بحقه حكم بالإعدام الذي أُيد مرة أخرى في محكمة الاستئناف.