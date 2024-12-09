السفيرة الأمريكية: ندرك التحديات الحدودية التي تواجه مصر.. وعلاقتنا بالقاهرة ستظل قوية وراسخة (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير: مصراوي

أكدت السفيرة الأمريكية في القاهرة، هيرو مصطفى غارغ، قوة العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، مشيرة إلى أنها تظل راسخة رغم تغيّر الإدارات الأمريكية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في الإسكندرية اليوم الإثنين، ضمن زيارة رسمية، حيث أعلنت إطلاق القنصلية الافتراضية الأمريكية وتعيين قنصل فخري جديد للمحافظة.

أوضحت السفيرة أن الشراكة بين البلدين تستند إلى روابط اقتصادية وأمنية متينة تعزز استقرار المنطقة، مؤكدة تقدير بلادها لجهود مصر في مواجهة التحديات الحدودية والصراعات المحيطة، والتي وصفها وزير الخارجية المصري سابقًا بأنها غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

وأضافت أن الولايات المتحدة تدعم مصر في التخفيف من الآثار الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن تلك التحديات، مشيرة إلى أهمية مواصلة التعاون لدعم ازدهار البلدين.

أشارت السفيرة إلى الحوار الاستراتيجي بين البلدين، الذي عُقد بالقاهرة في سبتمبر الماضي، وأسفر عن إطلاق مبادرات جديدة في التعليم والثقافة، بما في ذلك تمويل مراكز الوظائف بالجامعات المصرية، ودعم تعليم اللغة الإنجليزية، والاستثمار في المدارس، وحماية المواقع الثقافية.

وأعربت السفيرة عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية مع مصر، مشددة على أن التغيرات السياسية في الولايات المتحدة لا تؤثر على أهمية تلك العلاقة، التي ستظل حجر أساس للتعاون في مجالات عديدة، من التنمية الاقتصادية إلى تعزيز السلام والاستقرار.