المنيا تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم.. والمحافظ: دمجهم أولوية وطنية لدينا

المنيا - جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، احتفالية فنية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار “عارفين حقوقنا وضد استغلالنا”، والتي نظمتها وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة بالتعاون مع مجموعة “كلنا واحد” من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، ومديرية الشباب والرياضة، على مسرح ديوان عام المحافظة بمشاركة 400 فرد من ذوي الإعاقة، وحضور عدد من القيادات التنفيذية .

أكد المحافظ خلال كلمته، اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والتعليمية، وتشجيع إبداعاتهم لضمان دمجهم الكامل في المجتمع.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، تلتها كلمة ألقتها الدكتورة هبة حمدي مدير عام وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة. وتضمنت الفعاليات عروضًا فنية وأدبية، بما في ذلك أشعار من تأليف المشاركين، وعرضًا مسرحيًا بعنوان “فين النور” من تقديم جمعية النور للمكفوفين وضعاف البصر.

وفي ختام الاحتفالية، قام المحافظ بتوزيع كراسي متحركة على بعض ذوي الإعاقة، دعمًا لهم وتأكيدًا على التزام المحافظة بتوفير احتياجاتهم الأساسية.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء إبراهيم المصري، عضو مجلس النواب، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب ممثلي الجمعيات العاملة في مجال العمل التطوعي والخدمة المجتمعية.