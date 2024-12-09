التضامن توزع 2000 بطاقة "تكافل وكرامة" بسوهاج وتعلن فحص 10 آلاف تظلم -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

وزعت مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج، 2000 بطاقة "تكافل وكرامة" على الأسر المستحقة من أبناء مراكز طما، وطهطا، وجهينة، معلنة فحص 10 آلاف تظلم، مقدم من عدد آخر من الأسر، لضمان استحقاقها لمعاش "تكافل وكرامة"، وذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، بمقر الساحة الشعبية بمدينة طهطا.

أقيمت الاحتفالية- التى شارك فيها مجموعات من الشباب المتطوعين فى المبادرة، بحضور الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب حشود كبيرة من المواطنين من أهالي مراكز "طما، وطهطا، وجهينة".

من جهته أوضح اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج أن الفعالية تأتي ضمن العديد من الفعاليات الخدمية والاجتماعية التي تنفذها أمانة الحزب بالمحافظة، والتي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين، ومحاولة التخفيف عنهم ومساعدتهم فى مجابهة الظروف المعيشية، لافتًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تعكس توجه الدولة نحو تمكين الفئات الأكثر ضعفًا وتوفير حياة كريمة لهم، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأعرب المشاركون فى الفعالية، عن تقديرهم، للجهود المبذولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدين أهمية برنامج "تكافل وكرامة" في تحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة.

وأكد مسؤولو مديرية التضامن الاجتماعي، أن فحص التظلمات يأتي ضمن حرص الوزارة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشهدت الاحتفالية تفاعلًا كبيرًا من جانب المواطنين، الذين عبروا عن امتنانهم لهذا الدعم، مؤكدين أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.