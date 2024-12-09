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افتتاح معرض الملابس الخيري لطلاب جامعة بنها -صور

04:11 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
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    افتتاح معرض الملابس الخيري لطلاب جامعة بنها (4)
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    افتتاح معرض الملابس الخيري لطلاب جامعة بنها (5)
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، معرض الملابس الخيري للطلاب بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات.

وأكد الدكتور السيد فودة، أن معرض الملابس يعد صورة من صور الدعم والتكافل التي تتبناها الجامعة في إطار سعيها الدائم للتخفيف عن كاهل أبنائهم الطلاب، مشيرا إلي أن المعرض يعقد على مدار يومين ويضم عدد كبير من قطع الملابس والأحذية مختلفة الأنواع والتي تباع بأسعار رمزية للطلاب.

من جانبها أشادت جيهان عبد الهادي، بمستوى المعرض وما يضمه من منتجات متنوعة التي تعكس حرص إدارة الجامعة على تقديم أفضل خدمة لكافة الطلاب على مدار العام.

معرض الملابس الخيري طلاب جامعة بنها القليوبية
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