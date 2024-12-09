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أم وطفليها.. تشييع جثامين ضحايا تسريب غاز داخل منزل في بني سويف -فيديو وصور

03:44 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
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    تشييع جثامين ضحايا تسريب غاز داخل منزل في بني سويف (3)
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    تشييع جثامين ضحايا تسريب غاز داخل منزل في بني سويف (2)
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بني سويف - حمدي سليمان:

شيع أهالي قرية باها التابعة لمركز بني سويف، جنازة أم وطفليها لقوا مصرعهم، مساء أمس، داخل منزلهم إثر اختناقهم بسبب تسرب غاز خلال نومهم، وسط حالة من الحزن الشديد بين المشيعين.

كانت النيابة العامة، صرحت بدفن الجثامين الثلاثة، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة مفتش الصحة، لبيان أسباب الوفاة.

وكانت الأجهزة الأمنية ببني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بالعثور على "إيمان ربيع محمد عويس"، البالغة من العمر 36 عامًا، وطفليها: أدهم حمادة عويس، 13 عامًا، وسجدة حمادة عويس، 10 أعوام، جثث هامدة، داخل منزل الأسرة، إثر تسرب غاز، وتحرر محضر بالواقعة.

بني سويف تسريب غاز النيابة العامة تشييع جثامين
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