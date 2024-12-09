السفيرة الأمريكية بمصر تعلن إطلاق قنصلية افتراضية في الإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ؛ اليوم الاثنين، إطلاق القنصلية الافتراضي للولايات المتحدة في الإسكندرية.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي ضمن زيارة رسمية تجريها لمحافظة الإسكندرية تضمن زيارة إحدى المدارس الأمريكية في المحافظة.

وقالت السفيرة الأمريكية: يسعدني أن أعلن لأول مرة أننا سنطلق القنصلية الافتراضي للولايات المتحدة في الإسكندرية، وهذا التخصيص سيسمح لنا بتوسيع مشاركتنا لزيادة السفر، وتوسيع برامج التوعية، ومن لقيادة هذه المبادرة، ستعين سفارتنا في القاهرة قنصلا فخريا للولايات المتحدة في الإسكندرية.

وأضافت "غارغ": سنضاعف جهودنا للتواصل مع سكان الإسكندرية ومؤسساتها، ونحتاج إلى مساعدة الخبراء مثلكم؛ نحتاج إلى توجيهاتكم حول أفضل الفرص لمشاركتنا للوصول إلى المزيد من الناس والجماهير، لذا يرجى تقديم ملاحظاتكم واقتراحاتكم، وأطلب منكم دعم القنصل الفخري وفريقها، معًا نريد فتح فصل جديد في علاقتنا.

وأكدت قوة العلاقات المصرية الأمريكية وتمثل ركيزة بالغة الأهمية للاستقرار في المنطقة التي تعاني من صراعات، لافتة إلى أن مصر لها دور كبير في وضع حلول لهذه الصراعات و التخفيف من آثارها الإنسانية.