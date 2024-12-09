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دون إصابات.. سقوط برج كهرباء داخل أرض زراعية بالمنيا

03:26 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

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المنيا-جمال محمد:

سقط برج كهرباء داخل عزبة اولاد مسعود التابعة لمركز المنيا، اليوم الاثنين، دون وقوع إصابات أو وفيات.

وكانت الأجهزة الأمنية وشرطة الكهرباء، تلقت بلاغاً من المواطنين بعزبة أولاد مسعود التابعة لمجلس نزلة حسين بمركز المنيا، يفيد سقوط برج كهرباء داخل أرض زراعية.

انتقلت الأجهزة الأمنية وعدداً من الفنيين بشركة الكهرباء، وتبين سقوط برج رقم ( 11 متوسط الجهد ) ومسئول عن تغذية المحولات المسئولة، عن إنارة عزبة أولاد مسعود القبلية والبحرية التابعتين للوحدة المحلية .

وجرى عزل خطوط البرج عن خط الكهرباء وإصلاح البرج بمعرفة المختصين بشركة الكهرباء، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

برج كهرباء المنيا أرض زراعية مركز المنيا عزبة اولاد مسعود
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