الأشموني لقيادات الشرقية: لا تتهاونوا مع المتعدين على الأراضي وأملاك الدولة

الشرقيةـ ياسمين عزت:

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعاً مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري الشئون المالية والإدارية والحسابات والشئون القانونية بالديوان العام، ومسئولي المنظومة بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة.

تطرق الاجتماع لمتابعة مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو الموضوعات المتعلقة بذلك الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وإعلاء القانون وحفاظاً على حق الشعب.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مؤكدا التعامل بحزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، أو المتقاعسين عن سداد الأقساط المقررة لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.

وخلال الاجتماع جرى استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

كلف المحافظ، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، بالتنسيق مع مسئول الشئون المالية بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بسرعة الإنتهاء من حصر المواطنين المتقاعسين عن سداد الأقساط المستحقة مع إعداد تقرير يتضمن اسم المستفيد وعنوانه ومساحة القطعة والمتأخرات المستحقة وكذلك الإجراءات القانونية المتخذة حياله وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة والمال العام.

وفي نهاية الإجتماع أشار محافظ الشرقية، إلى أهمية إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المعتدين على أراضي أملاك الدولة بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين للحفاظ على موارد الدولة وحسن توظيفها لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين، مؤكداً أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع.