اقتصادية قناة السويس توقع اتفاقية مع "بتروسيف" لمكافحة التلوث البحري

السويس- حسام الدين أحمد:

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف"، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس عماد عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة، وتهدف الاتفاقية إلى مكافحة التلوث البحري بالزيت في كافة الموانئ التابعة لاقتصادية قناة السويس، لتحقيق أعلى معايير النظم البيئية المستدامة، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لرفع كفاءة موانيها التابعة.

وأوضح وليد جمال الدين أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة البحرية كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأكد جمال الدين أن التعاون في مجال مكافحة التلوث البحري بالزيت هو جزء من استراتيجية شاملة لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة والممارسات الصديقة للبيئة.

وشدد جمال الدين على حرص المنطقة الاقتصادية على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة لحماية البيئة البحرية والموارد الطبيعية، وأن دور اقتصادية قناة السويس يحتم عليها التخطيط الدائم والمسبق لمنع أي تهديد للبيئة البحرية، وتعكس هذه الاتفاقية الالتزام بقضايا الاستدامة البيئية، وتوفر قدرة على سرعة الاستجابة لحوادث التلوث النفطي، مما يقلل من آثارها السلبية على البيئة والموارد الاقتصادية.

بموجب هذه الاتفاقية ستعمل شركة بتروسيف على وضع إجراءات احترازية لتأمين عمليات شحن وتفريغ المنتجات البترولية بداخل الموانئ الجنوبية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى التدخل السريع والتعامل مع كافة حوادث الملوثات البحرية بالزيت حال حدوثها، لحماية البيئة البحرية من كافة المخاطر والأضرار بما في ذلك وضع التدابير اللازمة للحد من حوادث التسرب أو التلوث الزيتي.