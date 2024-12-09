حملة مكبرة لمديرية الطب البيطري في الإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، حملة مكثفة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها؛ حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه في مجال الصحة العامة والمجازر، تم الرقابة على مذبوحات اللحوم بعدد 1746 رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن بإجمالي عدد 2305579 طائر.

وأشار إلى ضبط 215 كجم أغنام وماعز، (بمحاضر لحوم صالحة)، أيضًا تم ضبط 20 كجم دواجن، 202 كجم رأس وأحشاء ودهون، ٤٤ كجم لحوم مصنعة (بمحاضر لحوم غير صالحة)، كما تم ضبط 550 كجم دواجن، 36 كجم أسماك، 189 كجم كبدة ( بمحاضر سحب العينات).

وفيما يخص حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر، بلغ إجمالي عدد حالات سلخ الجلود 1746 حالة، وفي مجال الوقاية، جرى تحصين عدد 380 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين عدد 11344 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، كذلك تحصين عدد ٢٨٩٤٤ رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وتحصين عدد 22538 رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي، علاوة على تحصين عدد 118 رأس أغنام ضد مرض جدري الأغنام، وتحصين 2329 رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات، وتحصين 77000 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور.

وفيما يخص مزارع الثروة الداجنة، تفقدت الحملة 65 مزرعة دواجن وكانت حالتها الصحية جيدة، هذا إلى جانب استخراج ترخيص تشغيل 3 مزارع، وعدد المزارع التي تم سحب عينات ما قبل البيع ٤ مزارع وكانت حالتها الصحية جيدة.

وفيما يخص مزارع الثروة الحيوانية، تفقدت الحملة 18 حظيرة، حيث تبين أن الحالة الصحية للمواشي جيدة ،وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة تم اختبار عينات لعدد 1519 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا ولا يوجد حالات إيجابية، وتحصين 1300 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، وتم اختبار 1505 رأس ماشية ضد مرض الدرن ولا توجد حالات إيجابية، أيضًا تم ترخيص 17 من الكلاب، وعلاج 726 ضد مرض الجرب.

وفي مجال الرعاية من خلال الوحدات البيطرية، قدمت الحملة الخدمات العلاجية ل11733 حالة باطنة، ٤٠ حالة جراحة، 3656 حالة طفيليات داخلية، 726 حالة جلدية، كما تم علاج 30 حالة بروتوزوا الدم، وتم تجريع 1500 حيوان، وتم رش 500 حيوان.

وتضمنت الحملة 5 قوافل علاجية ساهمت في علاج 588 حالة باطنة، 15 حالة جراحة، وعمل 199 حالة سونار، 162 حالة تناسليات، 17900 حالة دواجن، رش 659 حالة وتجريع 601 حالة.

وفي مجال التناسليات، جرى تشخيص وفحص حمل 6 حالات وتشخيص عدد 7 حالات أمراض عقم، كما تم تشخيص وعلاج حالة واحدة أمراض الضرع، وبلغت عدد حالات السونار 295، وعدد حالات المسح التناسلية 69، وعدد الولادات حالتين.

أما مجال التلقيح الصناعي، كان إجمالي عدد التلقيحات 366 من الأبقار، وعدد 81 من إجمالي التلقيحات للجاموس، وفي مجال الإرشاد البيطري، تم عقد عدد 74 ندوة إرشادية في مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

وفي مجال الترقيم والتسجيل البيطري، جرى ترقيم عدد 909 من حيوانات المزرعة، كما تم تسجيل عدد 909 رأس ماشية، وتسجيل عدد 7 حيوانات فصيلة خيلية، وتسجيل عدد 93 حيوان أليف، واستخراج عدد 1465 بطاقة بدل فاقد، واستخراج عدد 909 بطاقة تعريفية.

وفي مجال التأمين على الماشية، تم التأمين على 60 حيوانا، والمرور على 16 منشأة بيطرية.