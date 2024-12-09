الشرقية تسلم 2333 شهادة ترخيص بناء

الشرقيةـ ياسمين عزت:

كشفت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام بمحافظة الشرقية، أن الإدارة خلال شهر نوفمبر الماضي، انتهت من إعداد وتسليم 2333 شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين.

وأشارت إلى حصول 132 طلبًا على موافقة فنية على أعمال الحفر، وكما جرى الانتهاء من 19 طلب استبيان ضرائب، والإنتهاء من 8 قطع أراضى بغرض استخراج قرارات تخصيص للنفع العام.

أوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية، أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة، و رفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية ورقية ورقمية ومتابعة أي انشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته.

من جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة.

وشدد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.