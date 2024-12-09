تفاصيل واقعة إنقاذ لاعب بلع لسانه خلال مباراة بين فريقي قنا والألومنيوم

قنا- عبدالرحمن القرشي :

كشف عمر سليم أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بقطاع ناشئين نادي الألومنيوم الرياضي بنجع حمادي، كواليس إنقاذه لاعب نادي قنا محمد علي محمد بعد ابتلاع لسانه خلال مواجهة الفريقين في بطولة منطقة قنا لكرة القدم مواليد 2007 والتي أقيمت على ملعب الألومنيوم أمس الأحد.

وقال عمر سليم، في بيان رسمي، إنه في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني في مباراة الفريقين حدث التحام بالرأس بين لاعب نادي قنا، ومدافع فريق الألومنيوم في منطقة الستة ياردة بعد لعب ركلة ركنية، وسقط على إثرها لاعب قنا على الأرض فاقدًا الوعي.

وأضاف أخصائي التأهيل، أن الطبيب المعالج لفريق نادي قنا دخل لأرض الملعب لإنقاذ اللاعب الذي أظهرت طريقه سقوطه أن إصابته خطيرة، وبعد أن وصل إليه نادى عليه لمساعدته في عملية الإنقاذ، مضيفا: "دخلت بسرعة البرق لأرض الملعب لإنقاذ اللاعب، وبالفعل تبين أن اللاعب ابتلع لسانه، وعلى الفور طلبت إحضار سيارة الأسعاف، وفى نفس الوقت قمت بالإسعافات الأولية من أجل إنقاذه باستخدام الجهاز المخصص لعلاج حالات بلع اللسان".

وتابع أنه ضغط على فك اللاعب من أجل فتحه وإدخال مجرى للهواء، مشيرًا إلى أنه نجح في إنهاء حالة فقدان الوعي التي وصل إليها لاعب نادي قنا بعد تمكنه من إعادة لسان اللاعب لموضوعه.

وأشار سليم إلى أنه تم اصطحاب اللاعب إلى مستشفى الألومنيوم، بعد الانتهاء من إسعافه في أرض الملعب، وخضع لجميع الفحوصات الطبية اللازمة والتى أكدت سلامته، كما خضع لجلسة أكسجين، وبعدها غادر المستشفى إلى منزله.