الأهالي يروون لحظات الرعب.. النار دمرت 11 شقة في حريق أسوان -فيديو وصور

أسوان - إيهاب عمران:

مأساة صعبة تعيشها 11 أسرة بمدينة أسوان، بعد أن دمر حريق محتويات الوحدات السكنية التى كانوا يقطنون فيها بشارع السماد.

يقول الحاج ثروت، أحد السكان الذين أضروا من الحريق": "فوجئنا مساء الجمعة بصرخات الجيران وانبعاث رائحة دخان، فتوجهت للشرفة وجدت ألسنة نيران في الطابق الأرضي من العمارة المقابلة، والسكان يهرعون للشارع، فقمت وأسرتي بالنزول للشارع لمساعدة الجيران، وبعدها بدقائق قليلة امتدت ألسنة النيران للعمارة التي أسكن بها وعمارة أخرى مقابلة لنا، والتهمت النار محتويات 11شقة بثلاث عمارات".

وأضاف أنه على الرغم من وصول سيارات الإطفاء بسرعة إلا أن سرعة انتشار النار كانت أكبر، لدرجة أن أحد رجال الدفاع المدني سقط به جدار حديدي من الطابق الأول العلوي وأصيب إصابة طفيفة ولله الحمد.

وأوضح ثروت أن رجال المحافظة ومديرية التضامن تواجدوا في المكان، وصرفوا ٥ بطاطين لكل أسرة ومبلغ ألفي جنيه، معربا عن دهشته بسبب تخصيص خيام إيواء بمركز شباب الحصايا، معللا ذلك بأنه من الصعب الانتقال للعيش المؤقت داخل تلك المخيمات بسبب وجود سيدات وبنات واستخدام حمام واحد مشترك .

وطالب المحافظة بتوفير شقق سكنية مؤقتة في الإيواء العاجل، على أن يكون ذلك عاجلا بسبب برودة الطقس في أسوان، ومؤكدا أن هناك سكان شباب مازالوا يفترشون الشارع للنوم ومنتظرين نقلهم لمكان أدمي يحتمون به من البرد القارس، بينما ذهبت السيدات وكبار السن عند الأقارب والجيران.

واختتم ثروت حديثه لـ"مصراوى"، أنه يتمنى سرعة استجابة المحافظة والجهات المعنية، ومساعدتهم في تخطي تلك المحنة والقيام بإعادة الشيء لأصله، وتعويضهم عن الأجهزة والأثاث التي حولتها النيران لرماد.

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