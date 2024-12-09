أمطار غزيرة تستمر 5 أيام.. موعد وصول نوة "الفيضة الصغرى" - صور

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الإسكندرية- محمد عامر:

تتأهب السواحل الشمالية، خاصة محافظتي الإسكندرية ومطروح، استعدادًا لـ "الفيضة الصغرى" أحد النوات الشديدة الممطرة التي تأتي في النصف الثاني من شهر ديسمبر كل عام.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن "نوة الفيضة الصغرى" التي تعتبر علامة على بداية فصل الشتاء رسميًا في الإسكندرية:

- تهب على الإسكندرية في صورة رياح شمالية غربية وشديدة الأمطار.

- تبدأ نوة "الفيضة الصغرى" في الثلث الأخير من شهر ديسمبر من كل عام، وعادة بدءًا من يوم 19 ديسمبر.

- تستمر أمطار نوة المكنسة غالبًا لنحو 5 أيام.

- سُميت بالفيضة لأن البحر يفيض خلالها وتعلو أمواجه بشكل كبير.

- تعتبر نوة الفيضة الصغرى علامة على بداية فصل الشتاء رسميًا في الإسكندرية.

- يعقب "الفيضة الصغرى" نوة "عيد الميلاد" والتي تتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد ميلاد السيد المسيح.

يحدث الانقلاب الشتوي يوم 22 ديسمبر وتكون الشمس متعامدة على مدار الجدي وهي علامة على بداية فصل الشتاء فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية كما تكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض لـ 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة والصيد.