تعيين فايز عطية مديرا لإدارة الشئون القانونية بمحافظة الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تعيين فايزعطية، باحث قانوني، مديرا لإدارة الشئون القانونية بالمحافظة بدلا من ياسر الغريب

يأتي قرار مرزوق بعد قيامه اليوم الإثنين، بتفقد إدارة القضايا، وإدارة التحقيقات ،وإدارة التظلمات، بالإدارة العامة للشئون القانونية، وقراره بإعادة هيكلة الإدارة بما يوفر سرعة الإنجاز في التحقيقات والرد على الشكاوى، والحفاظ على حقوق وموارد وأملاك الدولة.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بوجود تقصير في أداء الإدارة أو التباطؤ في الرد على القضايا والتظلمات والشكاوي حرصا على حقوق المواطنين والدولة ،وكلف مدير الإدارة بعرض تقرير تفصيلي بقوة العمل بالإدارة واحتياجاتها لتوفير الكوادر اللازمة القادرة على تحمل مسئوليات الوظيفة العامة ولديها الحرص على مصالح الدولة والمواطنين وسرعة الأداء،كذلك تفقد منظومة استرداد أملاك الدولة.

وشدد مرزوق، على أنه من غير المسموح التقصير في استرداد كل شبر من أملاك وحقوق الدولة وتقنين الأوضاع وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن دون تقصير أو مغالاة بما يحافظ على موارد الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الجهاز التنفيذي بكافة مستوياته وقطاعاته يعمل في ظل منظومة متناغمة وبالتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق مصالح المواطنين وتلبية مطالبهم المشروعة في إطار من الشفافية وحسن الأداء وأنه لا مكان لأي مهمل أو مقصر أو متواطئ.