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محافظ القليوبية يدرس فتح محاور جديدة ببنها لتحقيق السيولة المرورية

12:12 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

محافظ القليوبية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى صبري استشاري الطرق لبحث ودراسة فتح محاور مرورية جديدة بمدينة بنها، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة والقضاء على أي اختناقات، تحدث في بعض الشوارع، لاسيما في أوقات الذروة ودخول وخروج الموظفين والطلاب من المدارس والجامعات.

جاء الاجتماع بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والمهندس ياسر مرعي مدير عام مركز الشبكات الأرضية والمقدم عبد العال عبد الله رئيس أقسام التراخيص والشئون القانونية بمرور القليوبية.

واتفق الحضور على ضرورة عمل حصر ومسح شامل لأعداد السيارات المارة بالشوارع على مدار ساعات اليوم، خاصة تلك الشوارع التي يحدث بها اختناقات، وذلك للبحث عن طرق بديلة وموازية لها، وهي شوارع فريد ندا والاستاد وهاني كامل وامتداد أبو حشيش انتهاء بكورنيش النيل وشارع كلية التجارة لتفريغ الازدحام المروري وتحقيق السيولة المطلوبة من أجل راحة ورضا المواطنين بالمدينة.

محافظ القليوبية نها تح محاور جديدة لسيولة المرورية
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