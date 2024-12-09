"ضربه بخشبة على رأسه".. رجل يقتل طفلاً أثناء عمله في ورشة صدف بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أجهز رجل على طفل، صباح اليوم الاثنين، بقرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أثناء عمله في ورشة للصدف باستخدام "خشبة".

وكشف مصدر بقرية ساقية المنقدي لموقع "مصراوي"، أن المتهم يُدعى "أحمد.س.ح" وبات سلوكه مؤخرًا مُريبًا بالحديث عن الآثار، حتى فوجئ الأهالي اليوم بقتله الطفل "أحمد خالد مكاوي" 15 عامًا، وضربه بقطعة خشبية وأرداه قتيلاً.

وألقت وحدة مباحث أشمون، القبض على المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.