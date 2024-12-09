اشتكى للقاضي العرفي فقتلا زوجته بـ"الشوكة".. جنايات الإسكندرية تسدل الستار على جريمة المنتزه

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة نقاش بالسجن المؤبد وزوجته بالسجن المشدد 10 سنوات، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بقتل ربة منزل والشروع في قتل زوجها، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

أصدر الحكم المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، رئيس المحكمة، بعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، والمستشار أمير مجدي منير وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.

ترجع وقائع القضية رقم 3219 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد بقيام تعدى متهمين على ربة منزل ما أدى إلى وفاتها والشروع في قتل زوجها.

كشفت التحقيقات وجود خلافات بسبب الجيرة بين "م.ح.م" نقاش وزوجته "ع.م.م" ربة منزل، والمجني عليها "ع.م.ع" ربة منزل وزوجها بسبب الجيرة، ما استدعى عقد جلسات عرفية والتراضي بينهم.

ووفقًا لأوراق القضية، تجددت الخلافات مرة أخرى بعد إحضار المتهم الأول أشخاص سيئ السلوك إلى العقار محل إقامتهم، فاشتكت المجني عليها وزوجها لقاضي وشهود الجلسات العرفية.

وتوصلت التحقيقات أن المتهمين استشاطا غضبَا من المجني عليها وزوجها وقررا قتلهما وأعد لمخططهما سكينتين وشوكة صيد، وتربصا لهما بمدخل العقار وحال مرورهما انهال عليهما طعنًا.

حاولت الزوجة المجني عليها مساعدة زوجها المصاب فتعدى عليها المتهم الأول بطعنها بسلاح أبيض، وتركهما غارقين في دمائهما بمدخل العقار محل سكنهما وفرا هاربين.

جرى نقل المجني عليهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم إلا أن الزوجة لفظ أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.