تدشين مبادرة لتطعيم طالبات المرحلة الإعدادية بالقليوبية ضد سرطان الرحم

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وفد مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام، لبدء تدشين مبادرة تطعيم طالبات المرحلة الإعدادية ضد سرطان عنق الرحم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد العزب مُنسق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المُبكر عن الأورام (عنق الرحم)، والدكتورة هالة عدلي حسين سكرتير عام الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور السيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحي بالقليوبية، والأستاذ مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم، والنائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب.

وفي مستهل اللقاء، أشادَّ محافظ القليوبية، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المُبكر عن الأورام وتوعية السيدات بالصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل، وهو ما يُساهم بشكل كبير في القضاء على المرض، مُثمناً دور المبادرات الرئاسية في مجال التثقيف والتوعية الطبية، مشيراً إلى إهتمام المحافظة ببناء الإنسان وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان والعمل كفريق واحد في شتى المجالات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 للتنمية المُستدامة وبناء الإنسان المصري.

وأكد عطية، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح المُبادرة وتحقيق المُستهدف منها والتوعية الكاملة للطالبات والسيدات والإنتهاء من تطعيم جميع السيدات وكل الطالبات بالمدارس الإعدادية على مستوى المحافظة وإعلان إكتمال المحافظة بالكامل خالية من مرض سرطان عُنق الرحم.

وأضاف الدكتور محمد العزب بأن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام تهدف لنشر الوعي والحماية بأحدث الإمكانيات من أربع أنواع من السرطان وهم سرطان الرئة والقولون والبروستاتا للرجال وعنق الرحم للسيدات، مؤكداً على توافر خدمات الكشف التابعة للمبادرة بكل أنحاء الجمهورية.

فيما أوضحت الدكتورة هالة عدلي حسين سكرتير عام الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، إلى أن الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم هدفها هو التدريب والتوعية والتمكين وتتضمن التدريب على الوسائل الأفضل لفحص عنق الرحم وكيفية الحماية والوقاية من سرطان الرحم، حيث جرى منذ بدء عمل الجمعية في 2020م تدريب نحو ألف طبيب وتوعية أكثر من 2 مليون سيدة وفحص أكثر من خمسة آلاف سيدة، وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من مبدأ الحرص على توفير الرعاية الصحية لبناتنا الطالبات وبالتالي تعزيز نتائج التعليم الإيجابية وتوفير بيئة تعليمية آمنة مما يساهم في خلق جيل صحي قادر على مواجهة التحديات.

وأضاف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بأن سرطان عنق الرحم أحد أكثر أنواع السرطان القابلة للعلاج بنجاح إذا شُخِّص واكْتُشف مبكراً وجرى تدبيره علاجياً على نحوٍ فعَّال، ويمكن كذلك مكافحة جميع أنواع السرطان المُشخَّصة في مراحل مُتقدمة بإستخدام العلاج المُناسب وتقديم الرعاية وإتباع نهج شامل للوقاية من مرض السرطان.