جنايات نجع حمادي تقضى بحبس شاب قتل صديقه بالخطأ 5 سنوات

قنا -عبدالرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار اسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وتامر يحي محمد، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، وأحمد أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، عامل بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح، والتسبب في قتل صديقه أثناء استقلالهما دراجة بخارية بالغربي بهجورة بمركز نجع حمادي محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى الأول من أغسطس 2023، عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهم صابر.م.ص، 28 عاما، عامل تهمة حيازة فرد روسي محلي الصنع وطلقات نارية في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، والتسبب في قتل المجني عليه سعيد.س.ا، أثناء استقلالهما دراجة بخارية.

وكشفت التحريات أنه حال دلوف المتهم من الدراجة النارية التي كان يستقلها رفقة المجني عليه، خرج عيار ناري من سلاح كان بحوزة المتهم، مما أسفر عن مصرع المجني عليه، وسلم المتهم نفسه للشرطة واعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

وأحيلت القضية التي حملت رقم 26901 لسنة 2023، والمقيدة برقم 3794 كلي قنا، إلى محكمة جنايات نجع حمادي، التي عاقبت المتهم بالسجن 5 سنوات.