كان يلعب ببندقية خرطوش.. طفل يقتل جدته بالخطأ في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي :

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على صبي، بتهمة قتل جدته بطلق ناري عن طريق الخطأ، كما جرى القبض على عمه صاحب السلاح المستخدم في الواقعة، بقرية المراشدة مركز الوقف.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد بمصرع مُسنة بطلق ناري داخل منزلها في قرية المراشدة، التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص مصرع ربة منزل مُسنة على يد حفيدها الذي يبلغ من العمر 8 أعوام، عندما كان يلهو ببندقية خرطوش خرجت رصاصة أصابت جدته وتسببت في وفاتها في قرية المراشدة.

وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.