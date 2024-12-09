الأقصر تستضيف ختام منافسات البطولة العربية الإفريقية للبرمجيات ACPC -صور

الأقصر - محمد محروس:

شهدت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، ختام منافسات البطولة العربية الإفريقية للبرمجيات ACPC، والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمشاركة واسعة من مبرمجين يمثلون 16 دولة.

وأكدت رئيس الجامعة، في كلمتها على أن تنظيم هذه الفعالية والتي يشارك بها طلاب يمثلون دولًا إفريقية وعربية؛ إنما يبرهن على قدرة مصر في تنظيم كبرى الفعاليات الدولية، كما يعزز استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء الكوادر البشرية والاستثمار في العقل البشري من خلال تأهيل الفكر الخلاق والعمل الابتكاري والتوسع في قاعدة المتدربين.

وأوضحت رئيس الجامعة، أن المسابقة فرصة مهمة؛ لتطوير وتعزيز قدرات الطلاب في مجال البرمجة بما يسهم فى دعم مفهوم بناء الإنسان من خلال التنافس مع أفضل العقول في الدول العربية والإفريقية.

وفى كلمته رحب المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالحضور ، قائلا :"الضيوف الكرام إن الأقصر تتشرف بكم ، على ضفاف نهر النيل العظيم ، شريان الحياة ، وباعث الحضارة" .

وأوضح "عمارة"، أن البرمجة هي لغة العصر الرقمي، وواحدة من أهم المهارات التي يجب اكتسابها ، مشيرا إلى أنها ليست مجرد لغة تستخدم لكتابة الأكواد وتطوير البرامج، بل هي أيضا أداة قوية تمكننا من فهم وتحليل العالم من حولنا، كما أنها مفتاح العديد من الفرص للمستقبل، وخلق جيل جديد من المبتكرين، وأن الاستثمار في الشباب والابتكار هو الطريق نحو بناء مستقبل أفضل" .

وأضاف محافظ الأقصر، أن استضافة مصر لتلك البطولة هي شهادة على مكانتها وإدراكًا منها بأهمية الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي، وزيادة الاستثمار في البرمجة والتقنيات الرقمية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وفى كلمته، قال الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات - نائبا عن وزير الاتصالات: " التكنولوجيا أصبحت السبيل الوحيد لبناء اقتصاد قائم على المعرفة يعزز التنمية المستدامة ويضمن لنا مكانه متقدمة على خريطة العالم الرقمية فى ظل الثورة التكنولوجية الراهنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي".

وأضاف خطاب، أن هذه البطولة لم تكن اختباراً للمهارات الرقمية بل كانت تجربة متكاملة لاختبار القدرة على التفكير المنهجي والتصميم على النجاح متوجها بالشكر للأكاديمية العربية على تنظيمها ورعايتها لتلك المسابقة.

فيما أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية عن سعادته بتنظيم المسابقة أسوة بالأعوام السابقة مشيرا إلى أن البطولة العربية والإفريقية للبرمجة لشباب الجامعات أقيمت تحت رعاية دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية ومعالى الأمين العام الجامعة الدول العربية في الأقصر أعوام 2020 ، 2021، 2023 ، كما قامت جمهورية مصر العربية بتنظيم المسابقة العالمية بمدينة الأقصر أبريل 2024 تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وذلك لما تعود به تلك المسابقات من نفع على شباب بلادنا في العالم العربي والإفريقي.

وأضاف عبد الغفار أن الهدف من المسابقة هو تنمية مهارات التفكير السليم والإبداع وتطوير قدرات المتسابقين على العمل كفريق بالإضافة لإتاحة الفرصة للطلاب لاختبار مدى قدرتهم على العمل تحت الضغط وذلك من خلال تطوير برامج معقدة تعتمد على خوارزميات متقدمة في علوم الحاسب الآلي.

وأشار إلي أن الأكاديمية تسعى دائما إلى تمكين الطلاب من تطوير مهارات تقنية مهمة، وتعزيز الابتكار، لفتح آفاق التواصل وبناء شبكة علاقات تسهم في نمو صناعة التكنولوجيا.

وأكد أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تعمل كراعي رسمي والمركز الرئيسي للبطولة الافريقية والعربية للبرمجة لشباب الجامعات، وذلك إيمانا بالدور الذي تلعبه البطولة كواحدة من أكبر المسابقات البرمجية وأكثرها أهمية على مستوى العالم.

وأعربت الدكتورة أمل نصر الدين، مدير مشروعات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، عن اعتزازها بالتواجد وسط نخبة من العقول والمواهب المتميزة في مجال البرمجة، وتوجهت بالشكر للأكاديمية العربية والدكتور إسماعيل عبد الغفار على الجهود المبذولة في دعم ورعاية البطولة.

وأكدت استمرار صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في التعاون مع الجامعات ودعم كل ما يسهم في تنمية قدرات الشباب.

وتوجه الدكتور أسامة إسماعيل المدير الإقليمي للبطولة العربية والأفريقية للبرمجة، بالشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الأقصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار على دعمه غير المحدود للمسابقة والرعاة و المتسابقين والحكام والمتطوعين على إنجاح البطولة.

وأشار إسماعيل، إلي أن البطولة شهدت مشاركة 130 فريق على مستوى الجامعات ،25 فريق على مستوى المدارس، مشيداً بالمدربين وأساتذة الجامعات الذين نجحوا فى إيصال الطلاب لهذه المسابقة .

واختتم كلمته معرباً عن أمله في أن تكون هذه التجربة حافزاً للاستمرار في مسار العلوم والابتكار وتطوير قدرات ومهارات الطلاب المعرفية.