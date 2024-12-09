المؤبد لعامل في سوهاج لإدانته فى قضية مخدرات

قنا - عبدالرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار اسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وتامر يحي محمد، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، وأحمد أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، عامل بالسجن المؤبد، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر.

وتعود أحداث القضية إلى 4 فبراير 2024، عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهم الأمير ع.ا، 29 عاما، ومقيم نجع حمادي، تهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأحيلت القضية التي حملت رقم 4154 لسنة 2024، والمقيدة برقم 753 كلي قنا، إلى محكمة جنايات نجع حمادي، والتي عاقبت المتهم بالسجن المؤبد.