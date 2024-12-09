العثور على جثة طفلة ملقاة وسط الأراضى الزراعية فى الفيوم

الفيوم ـ حسين فتحى:

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمحافظة الفيوم، جهودها لكشف حقيقة العثور على جثة طفلة ملقاة وسط الأراضى الزراعية بمركز أبشواى.



وكان أهالى مركز إبشواي عثروا على جثة طفلة تدعى "أميرة عوض سليمان"، تبلغ من العمر 5 سنوات ملقاة وسط الأراضي الزراعية بمركز ابشواى بعد اختفائها أمس الأحد، وعلى الفور أبلغوا قسم الشرطة.

وتلقي اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد علاء عبد الكريم مأمور مركز شرطة إبشواي، بالحادثة، وانتقل لمكان الواقعة اللواء أسامة أبو طالب مساعد مدير الأمن لقطاع غرب الفيوم، والمقدم علي يوسف أبو جليل رئيس مباحث مركز ابشواى والنقيب حسام عبد السميع معاون المباحث، بصحبة مدير نيابة ابشواى لمعاينة مكان الجريمة وفحص الكاميرات الموجودة على الطرق المؤدية لموقع الجريمة.

جرى نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى أبشواى، وتواصل النيابة العامة التحقيقات.