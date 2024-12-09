مشنقة في أوضة النوم.. طالب ينهي حياته بسوهاج ووالدته تكشف السبب

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى طالب حياته شنقًا، بحبل في سقف غرفة نومه بمسكن أسرته، بطما شمالي محافظة سوهاج، وكشفت والدته غموض الواقعة.

كان اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة بانتحار شخص في منزله دائرة مركز شرطة طما، وتبين وجود جثة "زياد. م" 19 عامًا طالب مسجاة على الأرض بغرفة نوم بمسكن أسرته بالطابق الثاني بالمنزل يرتدي كامل ملابسه، وتلاحظ وجود حبل يتدلى من جنش حديدي بسقف الغرفة، كما تبين وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة.

ونقلت جثة الشاب لمشرحة مستشفى طما المركزي، وكشفت والدته "آمال. ع" 55 عامًا ربة منزل، أن ابنها المذكور أقدم على الانتحار لسوء حالته النفسية، ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.