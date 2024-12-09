اللصوص قتلوا الحارس وسرقوا المجوهرات.. القصة الكاملة لواقعة السطو على فيلا برلماني سابق فى سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت الأجهزة الأجهزة الأمنية بسوهاج، غموض سرقة فيلا برلماني سابق ومقتل الحارس وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية من خزينة كانت بالمكان، وتبين أن وراء الجريمة شخص ونجليه وشخصين آخرين وجميعهم يقيمون دائرة المركز.

كان اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة جهينة بقيام مجهولين بالدلوف لفيلا برلماني سابق دائرة المركز ووجود قتيل، وتبين أن المنزل ملك "حنان. ب" 55 عامًا أرملة البرلماني السابق "كمال. م" وتقيم بشقة بالطابق الثالث، وتكبيل المدعو "خليفة. ع" 65 عامًا حارس خاص بالمنزل ويقيم بذات الناحية والتعدي عليه بالضرب على الرأس ما أدى لوفاته، وقيامهم بالتعدي على مالكة المنزل وسرقة محتويات خزينتها "مبلغ مالي، مشغولات ذهبية "، ولاذوا بالفرار.

بدورها شكلت مديرية أمن سوهاج، فريق بحث أشرف عليه اللواء محمود طه، مدير مباحث المديرية، ووضع خطة محكمة قادها العميد رأفت رشوان، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، وتوصلت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "كمال. ع" 46 عامًا ونجليه "محمد" 24 عامًا عامل، و"أشرف" 26 عامًا عامل، و"عبدالعزيز. ط" 29 عامًا عامل، و"السيد. ع" 20 سائق تروسيكل ومقيمين دائرة المركز، وجميعهم مطلوبين في أحكام قضائية.

وجرى ضبط الثالث والرابع والخامس، بمكان هروبهم وباستهداف الأول والثاني بمكان اختبائهما في زراعات القصب المتاخمة لقريتهم، وما أن استشعرا بوجود القوات اطلقا وابلا من الأعيرة النارية صوبها، فردت القوات بإطلاق الأعيرة النارية التحذيرية صوبهما، إلا أنهما استمرا في إطلاق النيران فبادلتهم القوات إطلاق الأعيرة النارية حتى تم إسكات مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرعهما، وعثر بمكان الاستهداف على السلاح المستخدم، وكمية من مادة الحشيش المخدر، وكمية من مادة الشابو المخدر، وكمية من المشغولات الذهبية المبلغ بسرقتها، مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بارتكابهم الواقعة؛ بقصد السرقة وبإرشادهم، ُضُبطت العتلة الحديدية المستخدمة فى التعدي حارس المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.