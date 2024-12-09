50 ألف للمتوفى و25 للمصاب.. محافظ أسيوط يقرر صرف تعويضات لضحايا حادث ميكروباص بحر يوسف

أسيوط- محمود عجمي:

قرر اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، صرف 50 ألف جنيها لكل رب أسرة متوفي، و25 ألف جنيها حال كان المتوفي أحد أفراد الأسرة، و5 آلاف جنيها للمصاب، جراء حادث سقوط سيارة ميكروباص بمياه ترعة بحر يوسف بنطاق مركز ديروط أمام موقف سيارات الأجرة.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، يفيد بورود بلاغا بسقوط سيارة ميكروباص 14 راكب، تحمل أرقام "٦٢٥٤ ي. ص. ج"، بترعة بحر يوسف أمام موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط.

على الفور أمر المحافظ بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، إذ انتقلت قوات الحماية المدنية والانقاذ النهري وسيارات الإسعاف ومعدات الوحدة المحلية إلى موقع الحادث.

تم انقاذ 4 مواطنين قبل سقوط السيارة، وانتشال جثة من المياه ونقلها لمستشفى ديروط المركزي، كما تم رفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الباقين.

وأشار المحافظ إلى أنه فور وقوع الحادث، تم تكليف مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط، بالمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم حتى انتهاء عملية البحث والتعامل مع تداعيات الحادث من حيث انهاء إجراءات دفن المتوفين، ومتابعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين.

كما كلف محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والشيماء عبدالمعطي وكيل المديرية، بالتوجه إلى موقع الحادث وحصر المصابين والمتوفيين وصرف الإعانات العاجلة للمصابين، وكافة التعويضات لأسر المتوفيين، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم.

وأكد أبوالنصر، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم كافة أوجه الرعاية للحالات الإنسانية في الأزمات والكوارث من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، مقدما خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية للمتضررين من الحادث.