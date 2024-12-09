البحث عن 5 مفقودين في حادث الميكروباص الغارق بأسيوط (فيديو وصور)

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أسيوط - محمود عجمي:

تواصل فرق الإنقاذ في محافظة أسيوط عمليات البحث عن خمسة مفقودين، كانوا على متن ميكروباص انقلب في الترعة الإبراهيمية بمركز ديروط، يوم أمس الأحد.

وذكر مصدر مسؤول أن المفقودين هم: دعاء ش. ع (24 عامًا)، شريهان ع. ص (35 عامًا)، سماح ن. س (35 عامًا)، فرحة ر. ن (22 عامًا)، وسعد ا. س (65 عامًا). ولا تزال فرق الإنقاذ النهري تعمل بكامل طاقتها للعثور عليهم.

وكان مدير أمن أسيوط، اللواء وائل نصار، قد تلقى بلاغًا بوقوع الحادث، حيث انقلب الميكروباص أثناء محاولة السائق الرجوع به، مما أسفر عن غرقه في الترعة.

وانتقلت قوات الأمن والمباحث إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري التي استعانت بالمعدات الثقيلة لاستخراج الميكروباص من الترعة. جهود البحث مستمرة على مدار الساعة للعثور على المفقودين.

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