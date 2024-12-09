قنصل الصين بالإسكندرية: تطور كبير في العلاقات مع مصر.. ونتطلع لتعزيز التعاون (صور)

إضاءة مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالي تضامنًا مع محاربات العنف ضد

الإسكندرية- محمد البدري:

أكد القنصل العام الصيني بالإسكندرية، يانج يي، التطور الكبير الذي شهدته العلاقات المصرية الصينية في عهد الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والصين تعد نموذجًا للعلاقات العربية والإفريقية، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الثقافي والإنساني بين البلدين.

جاء ذلك خلال عرض فني نظمته القنصلية الصينية في الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة والسياحة لمقاطعة فوجيان بعنوان "تيارات الحرير البحري إشراق التراث العالمي" مساء اليوم الأحد؛ على خشبة مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

عبر القنصل الصيني عن تطلعاته المستقبلية لتعزيز العلاقات مع الجانب المصري في مجالات مختلفة إلى جانب التبادل الثقافي بين الشعبين.

من جانبها، أعربت الدكتورة دينا عبد السلام، مدير مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، عن سعادتها بإقامة هذا العرض الصيني الذي يعد فرصة لتبادل الثقافات بين الشعبين، وأتاح فرصة لمعرفة المزيد عن الثقافة الصينية.

وأشارت إلى أهمية طريق الحرير القديم الذي ربط بين الشرق والغرب ثقافيًا وتجاريًا؛ لافتة إلى أن الحدث يعكس التزام البلدين بتعزيز التفاهم والتعاون الثقافي، ويعيد إحياء الروابط التاريخية التي كانت تجمع بينهما عبر طريق الحرير.