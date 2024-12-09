ضبط سجائر مهربة بقيمة 6.3 مليون جنيه في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بشمال الصعيد، بالتعاون مع إدارة مباحث الجمارك، من ضبط كمية كبيرة من السجائر المهربة الأجنبية الصنع، غير المسددة للضرائب والرسوم، في مركز ناصر بمحافظة بني سويف.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية حول قيام بعض رجال الأعمال بتخزين وبيع سجائر أجنبية مهربة وغير مسددة للضرائب. بناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة جمركية بالتنسيق مع قوات الشرطة، حيث جرت مداهمة المخزن في مدينة ناصر وضبط الكمية المهربة.

بلغت قيمة السجائر المضبوطة 6.3 مليون جنيه، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تأتي هذه العملية ضمن جهود مكثفة تبذلها الجهات المختصة لمكافحة التهرب الجمركي والضريبي، وحماية الاقتصاد من الأنشطة غير القانونية.