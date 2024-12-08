السجن المشدد 15 عامًا لعاطل أدين بحرق منزل في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الأحد، حكمًا حضوريًا بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بإشعال النيران عمدًا في منزل آخر بسبب خلافات شخصية. كما ألزمته المحكمة بسداد المصاريف الجنائية.

جاء الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، محمد عزمي أبو زيد، وعبدالرحمن محمد الشهاوي، وبسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في القضية رقم 19166 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1782 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكانت التحقيقات قد أكدت قيام المتهم "أ.ص.ا.ع.ا"، عاطل، في يوم 2 فبراير 2024، بإشعال النيران عمدًا بمنزل شخص آخر، مما أدى إلى احتراق محتوياته بالكامل. ووجهت له النيابة تهمة حيازة أداة تستخدم في إشعال النيران دون مبرر قانوني أو حاجة مهنية.