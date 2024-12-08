4 مصابين في انقلاب "توكتوك" ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفاوتة في حادث انقلاب مركبة توكتوك على طرق قرية أبو صالح التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، مساء اليوم الأحد.

تلقى مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، فتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسفر الحادث عن إصابة "مصطفى.ح.ط" (25 عامًا) باشتباه في ما بعد الارتجاج، و"دياب.ا.ك" (16 عامًا) بكسر في القدم اليمنى، و"نجاة.ط.أ" (48 عامًا) بكسر في الساق اليسرى، و"كريم.أ.ج" (20 عامًا) بكسر في الذراع اليمنى.

تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وجرى تحرير محضر بالواقعة.