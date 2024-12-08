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فتحوا النار على بعض.. قطعة أرض تُسقط 4 مصابين في قنا

08:38 م الأحد 08 ديسمبر 2024

إسعاف تنقل مصابين-أرشيفية

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قنا - عبدية الرحمن القرشي:

أصيب 4 أشخاص اليوم الأحد، في مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قرية النواهض التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، بسبب خلافات على قطعة أرض جبلية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت على الفور قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الحادث. حيث تبين إصابة إسماعيل.ع.م (25 عامًا)، ومحمد.ع.ع (35 عامًا)، وشقيقه أحمد.ع.ع (30 عامًا)، ورجب.ا.ر (32 عامًا) بطلقات نارية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت العام لتلقي العلاج، وأُحيلت القضية للنيابة العامة للتحقيق.

مشاجرة أرض جبلية إصابة 4 أشخاص قنا النيابة العامة مستشفى أبوتشت العام
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