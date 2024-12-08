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أمطراه بالنيران.. شقيقان يقتلان مسنًا على باب مسجد بالبحيرة

08:26 م الأحد 08 ديسمبر 2024

إطلاق النيران على مسن

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البحيرة - أحمد نصرة:

أطلق شقيقان النيران على مسن وأردياه قتيلًا، في حادث قتل ثأري، بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بمقتل "درويش. ا. ع"، 61 عامًا، مقيم بالمركز، على يد شخصين كانا يستقلان سيارة ملاكي، حيث أطلقا أعيرة نارية تجاهه أثناء دخوله المسجد.

ووجه مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث للقبض على المتهمين. وأظهرت التحريات أن الجريمة جاءت نتيجة خلافات ثأرية بين المتهمين والمجني عليه، تعود إلى عام 1996.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

مقتل مسن أمن البحيرة إطلاق نار شرطة الدلنجات
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