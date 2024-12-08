ورث الصعايدة من الفراعنة.. مهرجان الأقصر للتحطيب يواصل فعالياته (فيديو وصور)

الأقصر - محمد محروس:

يواصل مهرجان الأقصر للتحطيب فعاليات دورته الـ14 اليوم الأحد في ساحة معبد الأقصر، بمشاركة لاعبين من مختلف محافظات الصعيد. تم بث فعاليات اليوم الرابع للمهرجان عبر صفحة "مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان قد افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، يوم الخميس الماضي الدورة الـ14 للمهرجان القومي للتحطيب، الذي يُنظم من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة في ساحة أبو الحجاج الأقصري، ويستمر حتى غدًا الإثنين 9 ديسمبر.

حضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، من بينها الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والمهندس حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، إلى جانب العديد من القيادات الثقافية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.