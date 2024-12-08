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سوريون في الإسكندرية يوزعون الشاورما احتفالًا بسقوط الأسد (صور)

07:34 م الأحد 08 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سوريون بالإسكندرية يوزعون الشاورما
  • عرض 6 صورة
    سوريون بالإسكندرية يوزعون الشاورما
  • عرض 6 صورة
    سوريون بالإسكندرية يوزعون الشاورما
  • عرض 6 صورة
    سوريون بالإسكندرية يوزعون الشاورما
  • عرض 6 صورة
    سوريون بالإسكندرية يوزعون الشاورما
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الإسكندرية - محمد البدري:

احتفل عدد من السوريين في الإسكندرية، اليوم الأحد، بسقوط نظام بشار الأسد، مع مغادرته سوريا بعد 14 عامًا من المعارضة.

وعبر المحتفلون عن فرحتهم بتوزيع ساندويتشات الشاورما على المارة في شوارع الإسكندرية، وتحديدًا على طول طريق الكورنيش، عبر منافذ بعض محلاتهم.

كما أعلنت بعض المطاعم السورية في الإسكندرية عن تخفيضات تصل إلى 50% على منتجاتها، احتفالًا بما وصفوه بـ "تحرير سوريا".

ورغم الأجواء الاحتفالية، عبّر بعض السوريين عن مخاوفهم بشأن مستقبل بلادهم، مؤكدين أن الأمل يظل مصحوبًا بالخوف من المجهول وسط التحديات الكبيرة التي تواجه سوريا.

السوريين الاسكندرية توزيع شاروما
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