ملاكي في ميكروباص.. المنوفية تستعد لتشييع ضحيتي حادث "صدر الحيطان"

المنوفية - أحمد الباهي:

تستعد قرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، اليوم الأحد، لتشييع جثماني الشابين اللذين لقيّا مصرعهما في حادث مأساوي على طريق صدر الحيطان بين سيناء والسويس.

مصدر بالقرية أوضح أن الشابين، محمود الصاوي إمام زايد، ومصطفى محمد سعد، كانا يستقلان سيارة ملاكي عندما اصطدما بسيارة أجرة، مما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة إلى جانب إصابة 13 آخرين، وتدهورت حالتهما سريعاً ليتم إعلان وفاتهما.

ووفق المصدر، يتم حاليًا تجهيز الجثامين لتشييعها بعد استكمال إجراءات التصريح بالدفن.