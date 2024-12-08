استعدادًا لاستقبال وفد البنك الدولي.. محافظ المنيا يبحث نتائج مشروعات التكتلات الاقتصادية

المنيا - جمال محمد:

بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مع وفد المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مساء اليوم الأحد، نتائج مشروعات التكتلات الاقتصادية التي تم تنفيذها بالمحافظة، في إطار اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.

وأكد المحافظ أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يحظى برعاية كبيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز الفرص الاقتصادية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن هذه المشروعات تهدف إلى زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل من خلال المشاريع الإنتاجية المتنوعة التي تتميز بها المنيا.

كما استعرض المحافظ الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز المشروعات الاقتصادية بالمحافظة، ضمن خطة التنمية المستدامة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأثناء الاجتماع، استمع المحافظ إلى مطالب المستثمرين وأصحاب المشاريع والجمعيات، ووضع حلول فورية لبعض المشكلات التي يواجهونها، داعيًا إلى التنسيق بين التكتلات الاقتصادية في مختلف المحافظات لتبادل الخبرات وتعزيز الترابط التجاري بما يعود بالفائدة على المجتمع.

وتأتي هذه الزيارة التحضيرية في إطار الاستعداد لاستقبال بعثة من البنك الدولي لتقييم الإنجازات ومتابعة مستجدات مشروعات التنمية الاقتصادية في المنيا.

حضر الاجتماع وفد وزارة التنمية المحلية، الذي ضم الدكتور حسام يونس، مدير مكون التنافسية، والدكتور أحمد كحلة، مدير تطوير التكتلات الزراعية، والمهندسة نهال محجوب، مدير التواصل بالتكتلات الاقتصادية، وفريق وحدة التنفيذ المحلية، وأعضاء المجلس التنفيذي والاقتصادي، ورؤساء المراكز ووكيل وزارة الزراعة.