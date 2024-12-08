مصابون في مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أصيب 3 أشخاص؛ سيدتين وطالب إعدادي، اليوم الأحد، بطلقات نارية طائشة إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة 3 أشخاص برصاصات طائشة إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين في قرية الحجيرات.

وبعد الفحص تبين إصابة سيدتين هما ن، تبلغ من العمر 20 عامًا، وس، تبلغ من العمر 45 عامًا، وطالب في الصف الثالث الإعدادي م.ع.م، يبلغ من العمر 14 عامًا، برصاصات طائشة خلال تواجدهم في الشارع والزراعات بسبب مشاجرة نشبت بين عائلتين بالأسلحة النارية في قرية الحجيرات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.