محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الصناعية في جمصة ويعلن عن دعم كامل للمستثمرين (صور)

تحصين 173 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالدقهلية

استعدادًا لاستقبال وفد البنك الدولي.. محافظ المنيا يبحث نتائج مشروعات

الدقهلية - رامي محمود:

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين الجادين في تطوير المشروعات وخلق فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمحافظ الدقهلية إلى مدينة جمصة والمنطقة الصناعية بها، حيث أكد على أهمية توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للمستثمرين.

وجه المحافظ العميد محمود حمدي، مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، بإعادة هيكلة وتطوير منظومة الأمن داخل المنطقة، وزيادة عدد أفراد الأمن مع توفير دورات تدريبية لهم وتحديث أنظمة المراقبة بالكاميرات الحديثة لضمان السلامة والأمان.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه سيتم إقامة مول تجاري في المنطقة لعرض المنتجات، بالإضافة إلى إنشاء منطقة خدمات لوجستية تدعم المشروعات القائمة وتتيح المجال لفرص استثمارية جديدة.

كما أكد أن هذه الخطوات تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الصناعات المصرية.

وفي خطوة إضافية لدعم المستثمرين، وجه المحافظ بإنشاء وحدة صحية متكاملة لخدمة العاملين في المنطقة الصناعية بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة التنمية الصناعية.

كما تفقد محافظ الدقهلية مدينة جمصة، وأصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من السور الفاصل بين مدينة جمصة التابعة لمحافظة دمياط وجمصة المصيف التابعة لمحافظة الدقهلية، كما وجه بتطوير بوابات مداخل مصيف جمصة لتحسين الخدمات.

رافق المحافظ خلال الزيارة عدد من المسؤولين، منهم العميد محمود حمدي، المحاسب عصام حجاج، ومديرو الإدارات المعنية من مختلف الجهات الحكومية.