وزير الرياضة: قرار بناء ستاد النادي المصري الجديد كان الأصعب

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، أن اختيار بناء استاد النادي المصري الجديد بدلاً من الترميم وإعادة بناء أجزاء منه كان القرار الأصعب.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام محافظة بورسعيد، أن المشروع القومي لبناء الاستاد الجديد في نفس موقعه القديم جاء استجابة لمطلب أبناء بورسعيد، بناءً على توجيه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأكد الوزير أن هذا المشروع ليس مجرد إنشاء استاد جديد بل يتضمن تطوير المنطقة ككل، معتبراً إياه خطوة كبيرة نحو تحسين البنية التحتية للمدينة. كما أعلن عن نيته في تفقد موقع الاستاد لمتابعة سير العمل.

حضر المؤتمر اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من نواب بورسعيد في مجلسي النواب والشيوخ.