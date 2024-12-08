لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير الرياضة: قرار بناء ستاد النادي المصري الجديد كان الأصعب

06:48 م الأحد 08 ديسمبر 2024

الدكتور أشرف صبحي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، أن اختيار بناء استاد النادي المصري الجديد بدلاً من الترميم وإعادة بناء أجزاء منه كان القرار الأصعب.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام محافظة بورسعيد، أن المشروع القومي لبناء الاستاد الجديد في نفس موقعه القديم جاء استجابة لمطلب أبناء بورسعيد، بناءً على توجيه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأكد الوزير أن هذا المشروع ليس مجرد إنشاء استاد جديد بل يتضمن تطوير المنطقة ككل، معتبراً إياه خطوة كبيرة نحو تحسين البنية التحتية للمدينة. كما أعلن عن نيته في تفقد موقع الاستاد لمتابعة سير العمل.

حضر المؤتمر اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من نواب بورسعيد في مجلسي النواب والشيوخ.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استاد النادي المصري الجديد محافظ بورسعيد السيسي لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الصناعية في جمصة ويعلن عن دعم كامل للمستثمرين (صور)

إعلان

إعلان

* أين بشار الأسد؟.. روسيا تكشف اللحظات الأخيرة قبل الهروب
* سعر الذهب يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية الأحد