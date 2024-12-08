رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: انتهاء ستاد النادي المصري في يونيو 2025

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الشركة المنفذة لمشروع ستاد النادي المصري الجديد تعهدت بإتمام تنفيذه في يونيو 2025.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد بديوان عام محافظة بورسعيد، وجه رئيس اللجنة الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على استجابته لمطلب أبناء بورسعيد ببناء الاستاد في موقعه القديم، وكذلك للوزير أشرف صبحي، ومحافظ بورسعيد، ولنواب المدينة على دعمهم المستمر للمشروع.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروع، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات شهرية لمتابعة التقدم، وكان الاجتماع الأخير في بورسعيد لمتابعة سير العمل ميدانيًا.