اقتحام واحتجاز وترويع وسرقة.. السجن المشدد 15 عامًا لـ"عصابة الذهب" في طوخ

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها (الدائرة السادسة) في محافظة القليوبية، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لثلاثة متهمين، بتهمة سرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من موظف بالمعاش وزوجته، بعد اقتحام منزلهما ليلًا بدائرة مركز شرطة طوخ.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6331 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 565 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين وهم: محمد ع. ح. (34 عامًا)، مبلط سيراميك، وأحمد ص. ع. (32 عامًا)، صنايعي ألوميتال، ومحمود م. ع. (23 عامًا)، طالب جامعي، جميعهم مقيمون بقرية مشتهر، اقتحموا منزل المجني عليهما حامد محمد عبد المقصود عصر وزوجته ناهد محمد محمد الهباق يوم 13 فبراير 2024.

ووفق التحقيقات، استخدم المتهمون مفاتيح مصطنعة وسلاحًا ناريًا (فرد خرطوش) وصاعقًا كهربائيًا لتنفيذ الجريمة، حيث كبلوا الضحايا وتعدوا عليهما بالضرب، مما أسفر عن إصابتهما كما ورد بالتقارير الطبية، فتمكنوا من سرقة المصوغات الذهبية والمبالغ المالية بعد شل مقاومتهنا.

كما ثبت في أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة وأدوات محظورة دون ترخيص، تضمنت فرد خرطوش، وصاعقًا كهربائيًا، وحبلًا يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أي مسوغ قانوني.