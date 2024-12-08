من الطابق الخامس.. مصرع شخص سقط في بئر أسانسير بالمحلة

الغربية - مروة شاهين:

لقي صاحب مصنع نسيج بالمنطقة الصناعية في المحلة الكبرى مصرعه، مساء أمس، بعد سقوطه من الطابق الخامس داخل بئر الأسانسير أثناء توجهه لأداء صلاة العشاء.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة.

كشفت التحريات والمعاينة الأولية أن المتوفى يُدعى عزت القليني، وهو صاحب مصنع نسيج.

وبينت التحقيقات أنه حاول استخدام المصعد عبر فتح الباب بمفتاح خاص، ولكن بسبب معاناته من ضعف البصر، فقد توازنه وسقط في بئر الأسانسير.

جرى نقل الجثمان إلى مثواه الأخير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.