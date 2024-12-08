مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة اختناقًا بالغاز في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقيت ربة منزل وطفلاها مصرعهم، اليوم الأحد، إثر تعرضهم للاختناق نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم بقرية باها التابعة لمركز بني سويف.

تلقى اللواء مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بعثور أهالي قرية باها على جثث إيمان ربيع محمد عويس، 36 عامًا، وطفليها أدهم حمادة عويس، 13 عامًا، وسجدة حمادة عويس، 10 أعوام، داخل منزل الأسرة، نتيجة تسرب الغاز.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثث إلى مستشفى بني سويف التخصصي وإيداعها في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق. وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.