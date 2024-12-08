مدير مشروع استاد النادي المصري: انتهاء 80% من الهيكل الخرسانى للاستاد الجديد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن المهندس محمد القاضي، مدير مشروع استاد النادي المصري الجديد، اليوم الأحد، انتهاء 80 % من الهيكل الخرسانى للاستاد في نفس موقعه القديم.

وأكد المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بديوان عام محافظة بورسعيد، مشاركة أكثر من 150 عامل ومشرف ومهندس في بناء الاستاد ويعملون على مدار 24 ساعة للانتهاء منه في أقرب وقت

وأشار إلى أنه جرى أيضا الانتهاء من بناء 90 % من فندق اللاعبين، لافتا أنه يجرى بناء استاد النادي المصري وفق أحدث متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عقد فى وقت سابق اليوم اجتماعا لمتابعة أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه القديم.