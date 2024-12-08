محافظ جنوب سيناء وسفير الكويت يتفقدان مركز الزوار الجديد بالتجلي الأعظم -صور

جنوب سيناء - رضا السيد :

أجرى اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة سانت كاترين، يرافقه سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش حضور احتفالية دير سانت كاترين بعيد استشهاد القديسة كاترينا.

وتفقد المحافظ ومرافقيه خلال الجولة مشروع ساحة السلام، ومركز الزوار الجديد الجاري إنشاؤه ضمن مشروع التجلي الأعظم، لتحويل المدينة إلى وجهة للسياحة الدينية والبيئية العالمية.

وأكد المحافظ، سرعة الانتهاء من المشروع، تمهيدا لافتتاحه ضمن المرحلة الأولى المقرر افتتاحها في أبريل المقبل.

ويقام مركز الزوار الجديد على مساحة 3170 متر مربع، ويُمثل نقطة استقبال وتوجيه محورية للسائحين وزوار المدينة، ويتضمن صالة استقبال ومعلومات، ومحلات هدايا تذكارية، ومكاتب إدارية، ومكاتب حجز رحلات وطيران، ومطعم وكافيتريا، وصيدلية، وقبة سماوية لمشاهدة أفلام ثلاثية الأبعاد عن التاريخ التراثي والروحاني لسانت كاترين.

كما يتضمن بحيرة صغيرة، وحديقة تضم نقطة استقبال، ومناطق انتظار مُنظمة للسيارات والأتوبيسات والعربات الكهربائية، ومنطقة أخرى للاستجمام، وتتضمن ساحة السلام، مساحات خضراء، ومسرح كبير، وسينما، وقاعة عرض.