إعدام عامل وسجن 3 آخرين لإدانتهم بقتل طفل وسرقة "توك توك" في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط بإعدام عامل شنقًا، والسجن المؤبد لثلاثة آخرين، بعد إدانتهم بقتل طفل وسرقة التوك توك الخاص به، ثم إلقائه من أعلى كوبري الواسطى في نهر النيل بأسيوط.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة الرئيس بالمحكمة و حسين إبراهيم محمد نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس .

تعود وقائع القضية رقم 9840 لسنة 2023 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود بلاغا لمركز شرطة أبوتيج من " فام . م . ف " بتغيب نجله " كيرلس " بعد خروجه للعمل بالتوك توك الخاص به بقرية بني سميع بمركز أبوتيج .

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة وكيل إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وتمكن فريق البحث من خلال جمع المعلومات ومتابعة الكاميرات بالمنطقة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " رمضان . ق . م " و " عمر . س . ع " و " علي . م . ع "و " حمادة . ر . ح " .

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمين بالتخطيط فيما بينهم على ارتكاب واقعة سرقة التوك توك بالإكراه حتى لو أدى الأمر إلى قتـل قائدها إذا حاول المقاومة مستغلين صغر سن المجني عليه وضعف بنيانه وبتاريخ الواقعة قاموا بتجهيز دراجة نارية لمعاونتهم في ارتكاب الواقعة .

وأشارت التحريات إلى أنه يوم الواقعة قام المتهم الأول "رمضان . ق . م " بإيقاف المجني عليه " كيرلس " أثناء سيره بالتوك توك الخاص به وطلب منه توصيله إلى مدينة أسيوط أعلى كوبري الواسطى وأثناء سيرهما قام المتهم بالاتصال بالمتهمين الثاني والثالث وأخبرهما بأنه في طريقه إليهما وقام المتهمان الثاني والثالث باستقلال الدراجة النارية " موتوسيكل " الذي كانا أعداه من قبل وانتظرا على مقربة من مكان تواجد المتهم الأول والمجني عليه لحين إتمام المتهم الأول من جريمته بالتخلص من المجني عليه بقتله وسرقة التوك توك الخاص به والهاتف المحمول.

وأفادت التحريات أنه أثناء سير المتهم الأول بصحبة المجني عليه على كوبري الواسطى طلب المتهم منه التوقف على جانب الطريق بحجة انتظار أحد الأشخاص، وخلال توقفهما طلب المجني عليه من المتهم أن يلتقط له بعض الصور بواسطة هاتفه المحمول على نهر النيل وقام المجني عليه بالجلوس على سور كوبري الواسطى لالتقاط الصور وقام المتهم بدفعه من أعلى السور كوبري الواسطى على حين غرة وأسقطه بمياه نهر النيل قاصدا من ذلك قتله والتخلص منه حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مقربة منه لمراقبة الطريق والشد من أزره وعقب ذلك قام المتهم الأول بقيادة التوك توك الخاص بالمجني عليه والذهاب والانصراف من مكان الواقعة، والتقى بالمتهمين الثاني والثالث وقاموا بالتصرف بالتليفون والتوك توك الخاص بالمجني عليه ببيعهما للمتهم الرابع والذي كان على علم بأنهما متحصلات جريمة سرقة وقتل المجني عليه.